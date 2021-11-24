İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli...
24.11.2021 09:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi. - İSTANBUL
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli... - Son Dakika
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