İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder...

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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