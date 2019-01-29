Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Emniyet Teşkilatında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Emniyet Teşkilatında...

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Emniyet Teşkilatında..., System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel
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