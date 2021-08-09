İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN EKSİ SÖZLÜK'E SORUŞTURMA - Son Dakika

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.