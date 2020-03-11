İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ - Son Dakika
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

6 saat önce

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı. Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi. Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.


İstanbul, Başsavcı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:07 Kaynak: DHA
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