Son Dakika › Güncel › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'koronavirüs' incelemesi - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "koronavirüs" incelemesi
6 saat önce
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi. Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi