İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan savcının intihar girişimi haberine yalanlama - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir savcının intihar girişiminde bulunduğuna dair haberleri yalanladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli olan ve Erzurum Bölge Adliyesi'ne tayini çıkan kadın savcı G.C.'nin intihar girişiminde bulunduğuna dair çıkan haberlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, savcı G.C.'ye ulaşılamadığı için hastane kayıtlarının incelendiği ve mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğinin öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden savcı G.C.'nin durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

(İHA)