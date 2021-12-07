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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı

07.12.2021 10:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Okan ve İstanbul Bilgi üniversiteleri arasında yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi için iş birliği protokolleri imzalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Okan ve İstanbul Bilgi üniversiteleri arasında yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi için iş birliği protokolleri imzalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak arasında imzalanan protokolle hakim ve savcılar, hakim ve savcı adayları ile savcılık personeline İngilizce öğretimi imkanı sunuldu. Protokol 5 yıl geçerli olacak ve hizmet bedeli, hizmeti alan kişiler tarafından ödenecek.

Başsavcı Yılmaz ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı'nın imza attığı eğitim öğretim ve iş birliği protokolü kapsamında, hakim ve savcılar, hakim ve savcı adayları ile savcılık personeli tezli tezsiz yüksek lisans, doktora, üniversitenin farklı birimlerince verilen hizmet içi eğitim ve sertifika programları imkanından faydalanabilecek.

Başsavcılık, eğitimlere ve programlara devam eden görevlilere çalışma saatleri hususunda kolaylık gösterilmesini sağlama yükümlülüğünü üstlenirken, İstanbul Bilgi Üniversitesi sertifika ve eğitim programları ücretlerinde yüzde 70 indirim sağlamayı taahhüt etti.

Taraflar arasında imzalanan protokoller kapsamında eğitimlerden indirimli faydalanmak isteyen personel, görevlerini gösterir belgelerle üniversitelerin öğrenci işleri muhasebe birimlerine başvuracak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Lisans, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan ve Bilgi üniversiteleriyle iş birliği yaptı - Son Dakika


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