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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Celal Şengör, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma - Son Dakika

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