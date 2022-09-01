Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma - Son Dakika
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Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma

01.09.2022 12:18
Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs 2022'de bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Şengör ifadeye çağrıldı.

Şengör'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesine giderek ifade vermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Celal Şengör, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma - Son Dakika

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