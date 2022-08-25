İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şarkıcı Gülşen Hakkında, İmam Hatiplilerle İlgili Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldığını ve mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiğini açıkladı.

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."

Hakkında 'mevcutlu getirme' kararı verilenler, polis ya da jandarma nezaretinde savcılığa götürülüyor. Şarkıcı Gülşen'in de en kısa sürede polis nezaretinde adliyeye götürülmesi bekleniyor.