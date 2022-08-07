Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir - Son Dakika
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Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir

07.08.2022 19:02
Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spotify hakkında din ve devlete hakaretten soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Günümüzde artık herkesin en az bir adet müzik, sinema veya spor müsabakalarını izlemek için kullandığı dijital akış aboneliği buluyor. Spotify ise müzik tarafında dünyanın en popüler platformları arasında ilk sırada yer alıyor. Fakat platform için üzücü bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle Spotify hakkında soruşturma başlatıldı.

Spotify din ve devlete hakaretten soruşturma altında!

Cumhuriyer'in haberine göre, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spotify hakkında din ve devlete hakaretten soruşturma başlattı. Bunun en büyük nedeninin ise CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yapılan şikayetler olduğu belirtiliyor.

Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir

CİMER'e gelen şikayetler, platform içerisindeki kullanıcıların dinleme listelerine koydukları başlıklar üzerine. Bu nedenle Spotify'ın sorumlu olmadığı düşünülebilir. Ancak belirtilene göre, tüm müzik listeleri şirketin onayından geçiyor.

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Dolayısıyla şikayet edilen tüm liste başlıkları Spotify tarafından onaylanıyor. Tabii burada kişilerden ziyade yapay zeka tarafından kontrol sağlandığı için, genel olarak argo, küfür, direkt hakaret ve cinsellik içeren başlıkları algılayabiliyor. Fakat alaycı ve üstü kapalı hakaretler bu denetimden kaçıyor.

Spotify, fiyatlara yüzde 15 zam yaptı!

Geçtiğimiz dönemde Apple, Music uygulamasının abonelik ücretlerine yüzde 42'lik bir zam yaptı. Spotify kullanıcıları ise bugün itibariyle fiyatlara yüzde 15 oranında bir zam yapıldığını gördü. Bununla birlikte platform tekrar en pahalı uygulama oldu.

Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir

Spotify tarafından fiyatlara yapılan zam sonrasında Bireysel abonelik paketi 18,99 TL'den 20.99 TL'ye yükseldi. 23,99 TL'lik Duo paketi ise 27,99 TL oldu. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte kullananların popüler seçimi olan Aile paketi ise 29,99 TL'den 34,99 TL'ye yükseltildi. Son olarak, içlerinde en uygunu olan Öğrenci paketi de 8,99 TL'den 10,49 TL'ye zamlandı.

Apple ile Spotify arasındaki fiyat rekabeti uzun zamandır kafa kafaya gidiyor. Spotify geçtiğimiz şubat ayında fiyatlarına zam yaparak aile paketini 29.99 TL'ye çıkardı. Apple ise nisan ayında aldığı fiyat yükseltme kararıyla durumu eşitledi.

Bununla birlikte Apple, 26 Mayıs itibariyle Öğrenci paketi 9,99 TL/ ay, Bireysel paket 19,99 TL/ ay, Aile paketi 29,99 TL/ ay olacak şekilde fiyatlarına zam yaptı. Yani rakibini geride bıraktı. Fakat bugün itibariyle tekrar piyasanın en pahalısı Spotify oldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Spotify, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spotify şokta! Din ve devlete hakaretten ceza alabilir - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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