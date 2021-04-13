İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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