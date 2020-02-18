İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala... - Son Dakika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala...
6 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
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