İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:50 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış