Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına...

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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