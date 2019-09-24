İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına...
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:40 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?