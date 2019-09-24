Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında...

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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