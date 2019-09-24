İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL
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