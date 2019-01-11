Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada 6'sı Muvazzaf...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada 6'sı Muvazzaf...

14 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada 6'sı Muvazzaf..., System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Başsavcı, İstanbul, Güncel
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