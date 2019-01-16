İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada 12'si Asker,...
54 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:56 Kaynak: AA
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