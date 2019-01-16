İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...
48 dakika önce
IHAAW085540-ASA/16-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW085540-ASA/16-01-2019
- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16.01.2019 08: 55: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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