Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...

48 dakika önce

IHAAW085540-ASA/16-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam..., System.String[]
IHAAW085540-ASA/16-01-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16.01.2019 08: 55: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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