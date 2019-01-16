Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...

9 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

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