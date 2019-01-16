İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 21 Mahrem İmam...
9 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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