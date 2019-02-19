İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada, 53 Muvazzaf...
33 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:15 Kaynak: AA
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