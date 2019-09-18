İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:08 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı
Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu'nu anlattı: Tam bir doğuştan lider Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu İstanbul Valiliği açıkladı: Hepsi yıkılacak