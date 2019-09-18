Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk...

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı

Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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