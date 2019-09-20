İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:06 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
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