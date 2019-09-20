Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74...

50 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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