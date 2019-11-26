Son Dakika › Güncel › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54... - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54...
6 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:06 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor