Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 24'ü...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 24'ü...

38 dakika önce

IHAAW083719-ASA/25-12-2018- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 24'ü..., System.String[]
IHAAW083719-ASA/25-12-2018

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. 25.12.2018 08: 37: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:43 Kaynak: İHA

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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