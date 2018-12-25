İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 24'ü...
38 dakika önce
IHAAW083719-ASA/25-12-2018- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW083719-ASA/25-12-2018
- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. 25.12.2018 08: 37: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:43 Kaynak: İHA
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