İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve... - Son Dakika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
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