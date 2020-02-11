İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve...

7 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]