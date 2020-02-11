İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL