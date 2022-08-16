İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

16.08.2022 09:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, aralarında görevde bulunan Subay ve Astsubayın da olduğu 14 şüpheli tespit edildi. Bu çerçevede ayrıca şüphelilerden 9'unun, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek üzere kullanılan 'kodlama bilgisinin' bulunduğu kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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