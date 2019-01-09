Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'ye Finansal Destek Sağladıkları İddiasıyla Kayyum...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'ye Finansal Destek Sağladıkları İddiasıyla Kayyum...

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'ye Finansal Destek Sağladıkları İddiasıyla Kayyum..., System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında dava açıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Başsavcı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Zam Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:09:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö/pdy'ye Finansal Destek Sağladıkları İddiasıyla Kayyum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]