İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Bylock Kullanıcısı...
1 saat önce
IHAAW101032-ASA/11-02-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW101032-ASA/11-02-2019
- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı. 11.02.2019 10: 10: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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