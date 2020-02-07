İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor ve 3 komiserin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL