İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı

27.08.2022 12:50
İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PDY/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PDY/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Paralel Devlet Yapılanması - Halk Savunma Birlikleri (PDY/YPG) terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

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Helsinki'de skandal PKK/YPG gösterisi! Üçlü Mutabakat sonrası Öcalan posteri açıp eylem yaptılar Helsinki'de skandal PKK/YPG gösterisi! Üçlü Mutabakat sonrası Öcalan posteri açıp eylem yaptılar İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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