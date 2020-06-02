İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:51 Kaynak: İHA
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