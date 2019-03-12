İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Terör Örgütünün...
1 saat önce
IHAAW130118-ASA/12-03-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
IHAAW130118-ASA/12-03-2019
- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12.03.2019 13: 01: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: İHA
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