Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Terör Örgütünün...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Terör Örgütünün...

1 saat önce

IHAAW130118-ASA/12-03-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Terör Örgütünün..., System.String[]
IHAAW130118-ASA/12-03-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12.03.2019 13: 01: 18 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

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