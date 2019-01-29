Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada,...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada,...

8 dakika önce

IHAAW095727-ASA/29-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada,..., System.String[]
IHAAW095727-ASA/29-01-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 29.01.2019 09: 57: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:24:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]