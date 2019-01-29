İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada,...
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IHAAW095727-ASA/29-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW095727-ASA/29-01-2019
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 29.01.2019 09: 57: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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