Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker...

55 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker..., System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:30 Kaynak: AA
Başsavcı, İstanbul, Güncel
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