İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker...
55 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:30 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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