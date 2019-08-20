İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:44 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu