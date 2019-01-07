Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren...

26 dakika önce

IHAAW213604-ASA/07-01-2019- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren..., System.String[]
IHAAW213604-ASA/07-01-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı. 07.01.2019 21: 36: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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