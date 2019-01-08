Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren...

32 dakika önce

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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