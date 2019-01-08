İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Üst Mahkeme, Tahliyesine Karar Verilen Eren...
32 dakika önce
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.
- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem
hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:45 Kaynak: İHA
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