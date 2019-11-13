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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,...
6 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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