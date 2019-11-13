Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,... - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,...

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,..., System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Ahmet Altan, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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