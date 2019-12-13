İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen eserlerin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.

Oylamaya katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, seçkide yer alan eserleri inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Fidan, "haber" kategorisindeki tercihini, Yeni Zelenda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ilk cuma günü Hagley Park'ta kılınan namazda, bir kadın polis memurunun başörtüsü takarak Müslümanlara destek vermesini konu alan Peter Adones'e ait "Teröre başörtülü yanıt" adlı fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezze'in doğuştan el ve bacakları olmayan oğlu Mustafa'yı havaya kaldırdığı anı fotoğraflayan Cem Genco'nun fotoğrafını seçen Fidan, "spor" kategorisinde de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında gerçekleşen maçta futbolcuların asker selamını fotoğraflayan Mustafa Yalçın'a oy verdi.

Fidan, oylamanın ardından şu görüşleri dile getirdi:

"Mesleğim itibarıyla gerek adliyemizde gerek dışarıda çeşitli kereler görüştüğümüz, muhatap olduğumuz Anadolu Ajansının kıymetli muhabirleri, yazarları, gazetecileri, dünyanın dört bir yerinde, bin bir meşakkatle, canı gönülden büyük bir habercilik çalışması yürütmekte. Başarılı da bir haber çalışması yürütmekte. Bu amaçla yaptığı faaliyetlerde bazen yaralanmakta, can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu anlamda ben çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Başarılarının da devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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