İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan Fetö Futbol Yapılanması Davasına Gönderilen Cevabi Yazıda...
8 dakika önce
- İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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