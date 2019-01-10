Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan Fetö Futbol Yapılanması Davasına Gönderilen Cevabi Yazıda...

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan Fetö Futbol Yapılanması Davasına Gönderilen Cevabi Yazıda...

8 dakika önce

- İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Futbol, İstanbul, 3. Sayfa
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