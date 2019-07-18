İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10...
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İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:18 Kaynak: AA
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