Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda Kuran-ı Kerim okutuldu, yemek veridli. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken, programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat , CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından program son buldu.

Kaynak: DHA

Kuran-ı Kerim, Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUTULDU - Son Dakika

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