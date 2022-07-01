İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUTULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUTULDU

01.07.2022 11:56

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu.

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda Kuran-ı Kerim okutuldu, yemek veridli. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken, programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından program son buldu.

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BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşayacak Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşayacak
Kaynak: DHA

Kuran-ı Kerim, Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUTULDU - Son Dakika

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