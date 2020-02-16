İstanbul Cup'ta iki birincilik - Son Dakika

23 ülkeden gelen üst düzey atletlerin yarıştığı İstanbul Cup Salon Atletizm Kupası'nda milli atletler iki birincilik elde ederken, toplamda da beş podyum yakaladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda 12 branşta düzenlenen İstanbul Cup Salon Atletizm Kupası'nda milli atletler iki birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti. 60 metre erkeklerde Emre Zafer Barnes, 6.65 ile ipi göğüslerken, Umut Uysal da 6.69 ile ikinciliği aldı. 60 metre engellide ise Mikdat Sevler, Balkan Salon zaferinin bir gün sonrasında İstanbul Cup'ta da zirveye çıktı. Sevler, 7.80'lik derecesiyle kariyerinin en iyi ikinci performansını çizdi. Bu yarışta Furkan Aktaş 8.01 koşarak üçüncü oldu.

400 metrede ise Batuhan Altıntaş, 47.40 koşarak Franko Burraj ve Balkan Salon şampiyonu Ivan Budzynski'nin arkasında üçüncü sırayı aldı.

(HA)