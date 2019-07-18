Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)
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İSTANBUL - D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)

59 dakika önce

100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAD-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL - D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1), System.String[]
D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun patlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ve inceleme


Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
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