İSTANBUL - D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)
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100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAD-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
D-100 ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI (1)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun patlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ve inceleme
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