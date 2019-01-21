İstanbul- - D-100'de Patenli Suriyeli 3 Gencin Tehlikeli Yolculuğu

Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.



Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.



Hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye atan 3 genç, karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştirdi. Zaman zaman araçların önlerinden geçip orta şeritte bile ilerleyen gençler akrobatik hareketler de yaptı.



Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler trafikte şerit değiştiren gençleri görünce gözlerine inanamadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti.



Beyazıt'ta bir çanta imalathanesinde çalıştıklarını söyleyen Suriyeliler, Beyazıt'tan Kadıköy'e vapurla geldikleri daha sonra da D-100'ü kullanarak Bostancı'ya paten aksesuarı almaya gittiklerini ifade ederek, Biraz tehlikeli ama biz alıştık. Çok uzun zamandır patenle kayıyoruz. O yüzden artık alıştık. 2 senedir sürüyoruz. Beyazıt'tan Bostancıya gidiyoruz. Düşebiliriz ama her zaman değil. Artık öğrendik. Eskiden düşüyorduk. Ama artık düşmüyoruz. Alıştık artık. 2 saattir yolculuk yapıyoruz. Hala devam, 3 saat sürebilir dedi.

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