İstanbul - D-100'de Yataklı Yolculuk
22 dakika önce
100 Karayolu Maltepe mevkiinde bir kişinin, trafik güvenliğini hiçe sayarak römorka yüklediği çok sayıda yatağı ATV adı verilen aracıyla çekerek yaptığı yolculuğu kameraya yansıdı.
İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Maltepe
mevkiinde bir kişinin, trafik güvenliğini hiçe sayarak römorka yüklediği çok sayıda yatağı ATV adı verilen aracıyla çekerek yaptığı yolculuğu kameraya yansıdı.
Maltepe D-100 Karayolu'nda, dün akşam saatlerinde ATV adı verilen aracın sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde römorka çok sayıda yatak yükleyerek yola çıktı. Bir süre D-100 Karayolu Kadıköy
yönünde ilerleyen sürücü, kendisinin kameraya çekildiğini fark edince emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. Sürücüsü, zaman zaman D-100 Karayolu'nda tehlikeli anlar yaşadı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-ATV sürücüsünün D 100 Karayolun'da yolculuk yapması
-ATV sürücüsünün emniyet şeridinden gitmesi
-ATV sürücüsünün üst geçitten görüntülenmesi
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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