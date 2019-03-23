İstanbul-D-100'de Zincirleme Trafik Kazası Yaralılar Var
23 dakika önce
Haber-Kamera: Özgür EREN/İstanbul DHAD-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul
DHA D-100 Karayolu Darülaceze
mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar
istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:03 Kaynak: DHA
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