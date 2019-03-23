Son Dakika Haberleri: İstanbul-D-100'de Zincirleme Trafik Kazası Yaralılar Var

İstanbul-D-100'de Zincirleme Trafik Kazası Yaralılar Var

23 dakika önce

Haber-Kamera: Özgür EREN/İstanbul DHAD-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Darülaceze, Güncel
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