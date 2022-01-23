İSTANBUL-D-100 KARAYOLUNDA TAKSİ BARİYERE ÇARPTI; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

Kadıköy d-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği taksi bariyerlere çarptı. Taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TGK 21 plakalı taksi, savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen taksinin sürücüsü araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz sürücü dakikalarda asfaltın üzerinde yardım bekledi. Yaralı taksici sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan taksi kullanılamaz hale gelirken sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.