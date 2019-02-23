İstanbul - D100 Karayolunda Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
24 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
- D100 Karayolu Ankara
yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol tamamen ulaşıma kapatıldı.
(Tür: İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:29 Kaynak: DHA
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