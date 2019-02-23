Son Dakika Haberleri: İstanbul - D100 Karayolunda Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul - D100 Karayolunda Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

24 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol tamamen ulaşıma kapatıldı.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:29 Kaynak: DHA

Kadıköy, D-100 Karayolu, İstanbul, Güncel
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